Fudbalski klub Njukasl najavio je danas da će podneti žalbu nakon što su francuski policajci upotrebili "nepotrebnu i nesrazmernu silu" posle utakmice Lige šampiona tog kluba protiv Marseja.Klub će, kako se navodi, zvanično izraziti zabrinutost Evropskoj fudbalskoj uniji, Marseju i francuskoj policiji.

Njukasl je saopštio da su policajci koristili kombinaciju biber spreja, palica i štitova, a brojni navijači su "neselektivno napadnuti od strane policije".

Gostujući navijači Njukasla je trebalo da budu zadržani na stadionu nakon poslednjeg zvižduka do sat vremena radi njihove sopstvene bezbednosti.

Zatim je trebalo da budu sprovedeni u grupama do 500 do metroa kojim bi se vratili na obavezno mesto okupljanja koje je odredila policija.

Međutim, Njukasl je saopštio da je nakon što je prva grupa navijača puštena sa stadiona, posle poraza od 2:1, policija krenula da koristi "nepotrebnu i nesrazmernu silu kako bi sprečila ostatak navijača da se kreću dalje".

"Bezbednost i dobrobit navijača uvek treba da budu od najveće važnosti i najoštrije osuđujemo postupanje policije prema našim navijačima tokom ovog incidenta", naveo je Njukasl u saopštenju.

