Fudbaleri Crvene zvezde su u Beogradu, u petom kolu Lige Evrope, pobedili rumunski FCSB, bivšu Steauu, sa 1:0 (0:0) i sa sedam bodova nalaze se na 22. mestu.

Pred vama su fudbaleri crveno-belog tima na skeneru Kurira.

Mateus 7,5

Mačka! S pravom nosi taj epitet omiljen među golmanima. Ponovo je tokom cele utakmice bio na visini zadatka. Odbranio je ozbiljan šut iz kontre Mikulesku u prvom poluvremenu koji je bio za korak ispred Tiknizjana. I drugih 45 minuta imao je nekoliko zapaženih intervencija. Sigurnim odbranama dizao je moral ekipi koja je od 26. minuta igrala sa igračem manje.

Seol 8

Još jedna vrhunska partija momka iz Južne Koreje. Zacementirao je svoju desnu stranu u defanzivi, a bio izrazito koristan i produktivan i napadu. Centrirao je za Bruna Duartea kod jedinog gola Crvene zvezde i tako upisao zlata vrednu asistenciju. Besprekoran tokom cele utakmice, pretrčao je kilometre i kilometre. Dobio je sve duele na terenu i u vazduhu i imao visok procenat tačnih dodavanja.

Miloš Veljković 7

Konačno jedna dobra partija u Ligi Evrope ove sezone. Ušao je mlako u utakmicu, čuvao se od duela, ali kada je Učena izašao znao je da mora da preuzme ulogu glavnog defanzivca na sebe. Bio je znatno agresivniji, kako u borbi na terenu sa protivničkim igračima, tako i u vazduhu. A, nije mu bilo lako jer je neprestano bio za vratom snažnom Danijelu Birligeu. Dobio je veliki deo duela, a u pravo vreme je bio i pri oduzimanju lopti. Gotovo da nije imao grešku u pasu na svojoj polovini.



Franklin Tebo Učena 5

Kao tempirana bomba. Bio je najbolji protiv Lila, a sada najslabija karika Zvezde. Lako ispadao u nekoliko navrata, kad je FCSB bio u tranziciji. U 27. minutu zaradio je crveni karton, pošto je kao poslednji igrač odbrane oborio Olarua u prostoru. Potpuno nepotrebno, jer deluje da igrač FCSB nije mogao da zapreti golu. Time je doveo svoj tim u tešku poziciju da se sa desetoricom na terenu bori za važnu pobedu i goli život u Ligi Evrope.

Nair Tiknizjan 7

Ponovo je ostavljao mnogo brisanog prostora iza svojih leđa, pa ga je na muke stavljao Mikulesku. Ali, sve to je kompenzovao neverovatnom požrtvovanošću i zalaganjem. Sjajan je bio u napadu, probojan, bez, neuhvatljiv. Nije imao sreće da posle nekoliko lepih prodora i šuteva dobru partiju naplati asistencijom ili golom. Samo da je malo više odgovornosti u njegovoj glavi, onda mu ni Premijer liga ne bi bila neostvariv san. Ali, nema mu se šta prigovoriti za duel protiv FCSB, ostavio je dušu na terenu ko i ostalih devet momaka.

Rade Krunić 7,5

Odlično je počeo na mestu zadnjeg veznog, bio igrač od kojeg su kretale sve akcije. A, onda je od 26. minuta morao da se prebaci na mesto štopera umesto isključenog Učene. I bio je više nego dobar. Koristio je brzinske sposobnosti, čitao akcije protivnika i često puta sa tako velikom lakoćom iznosio loptu ispred igrača FCSB. Odlično se dopunjavao sa Veljkovićem, pa su njih dvojica protiv prvaka Rumunije delovala kao da igraju 100 godina zajedno na terenu. Odlična partija za njega, na neprirodnoj poziciji, ali i potvrda velikog kvaliteta koji poseduje.

Timi Maks Elšnik 7

Imao je ozbiljan zadatak da zaustavi igrače sredine terena FCSB, a tako i upotrebljive lopte za napadače. Bilo mu je teže posle prekomande Krunića na mesto štopera, ali je znao kako da se postavi, namesti, iznudi prekršaj. Bilo je to posebno upečatljivo u završnici utakmice, kada je Zvezda na sve načine pokušavala da sačuva tri boda koje je imala u šaci. Dosta je trčao, izgulio kolena, potpuno se podredio ekipi i još jednom potvrdio koliko je bitan za ekipu Crvene zvezde, posebno u Ligi Evrope.

Bruno Duarte 8

Rolerkoster za Brazilca. Neverovatna partija. Promašio je šansu utakmice u 44. minutu, kada ga je Arnautović sastavio sa golmanom, a on iz pozicije "jedan na jedan" šutirao najgore moguće, pored gola. A, mogao je golmana da pita u koju stranu da šutira. Već u sledećem napadu mogao je da se iskupi, ali je umesto da šutira u gol, hteo da uposli Arnautovića i šansa je propala. A, onda u drugom poluvremenu sve mu se vratilo, u 50. minutu glavom pogađa mrežu FCSB, posle odličnog centaršuta Seola. I nije se samo tu zaustavio, bio je savršen i defanzivnim zadacima, mnogo je trčao i pomagao veznim igračima, a u isto vreme bio odličan u tandemu sa Arnautovićem, kada su obojica pravili silne probleme prvaku Rumunije.

Tomas Handel 7

Reklo bi se da je bio nevidljiv, ali nije baš tako. Njegov doprinos pobedi nad FCSB bio je izuzetno važan. I on je morao da menja poziciju posle isključenja Učene, pa je sa mesta ofanzivnog veznog veći deo meča proveo uz Elšnika kvareći napade i ideje gostujućeg tima. Dobro je šutnuo u 52. minutu, ali je lopta išla pravo u golmana FCSB. Nije grešio u dodavanjima, ali se i nije previše nudio da rešava akcije. Ali, uvek je bio na pravom mestu i u pravo vreme, što je nemerljivo za ovako važnu utakmicu.

Mirko Ivanić 7

Pamtiće utakmicu protiv FCSB dok je živ, jer je mogao da se proslavi, da bude junak utakmice. Ali... Kao i većinom sezone ima problem sa koncentracijom u završnici, pa neke čiste situacije ne ume da reši. U 8. minutu, golman FCSB vadio je loptu iz mreže, posle njegovog dobrog šuta sa 16 metara. Neverovatno je šta je promašio u 75. minutu. Nešto što ne sme da se maši. Ne pamti Marakana ovakav promašaj. Uzeo je ničiju loptu na centru i sjurio se ka golu rivala, bio je u situaciji "jedan na jedan", mogao je da dribla golmana koji je pao, da ga prebaci, ali je izabrao najgore rešenje i pogodio ga u nogu. Nije posle toga mogao da se podigne.

Marko Arnautović 7

Njegovo prisustvo na terenu mnogo znači, jer kad je Marko Arnautović na terenu, Crvena zvezda dobija. Dobro je bio čuvan, uvek je na leđima imao po dvojicu, nekada i trojicu protivničkih igrača. Ali, njegov kvalitet nije upitan. Kao rukom odlagao je lopte Duarteu, Ivaniću i Milsonu, a oni nisu koristili zicere. Prava je šteta što se nije našao u situaciji da šutira na gol i tako kruniše dobru partiju. Samo jednom je šutnuo na gol, tri puta bio blokiran i jednom je bio u ofsajdu.

Rodrigao 7

Od 69. minuta umesto Bruna Duartea. Uneo je sigurnost u poslednju liniju svog tima i tako znatno olakšao posao Veljkoviću i Kruniću. Sa lakoćom je rešavao duele, nije paničio dok mu je lopta bila u posedu, što je bilo krucijalno za kraj utakmice, jer je doneo preko potrebnu mirnoću.

Milson 6

Od 80. minuta umesto Handela. I mogao je da se proslavi posle tri minuta, kada ga je Arnautović poslužio kao na tacni, a on umesto u gol, šutirao nebu pod oblake. Neverovatno je koliko je bio dekoncentrisan. Opet, u odbrani dva puta je u poslednjim trenucima utakmice zaustavio napade gostiju, pravovremenim postavljanjem i iznudom prekršaja.

Aleksandar Katai 7

Od 85. minuta umesto Marka Arnautovića. I za svega desetak minuta na terenu pokazao je zašto se pravom nosi nadimak Magiko. Fudbalska je nepravda što mu je poništen gol u sudijskoj nadoknadi, kada je iz kontre milimetarski preciznim udarcem matirao odličnog golmana FCSB. Ali, ruku na srce, bio je ofsajd, doduše minimalan.

Vladan Milojević 8

Velika pobeda, ne samo za njega, već i za Crvenu zvezdu. Nije mala stvar kad pobediš ozbiljnog rivala sa igračem manje, i to od 26. minuta. Ujedno to je i potvrda da ekipa stoji uz njega, da se dobro razumeju, iz sve nedaće koje potresaju tim od početka sezone. Ogromna su ovo tri boda za krajnji cilj i proleće u Evropi. Dobro je složio ekipu, iako je imao nedostatak krilnih igrača. Oslonio se isključivo na iskustvo, nije pružio šansu mlađim igračima, što je bilo i razumljivo, s obzirom na sve okolnosti. Delovala je Zvezda moćno i nekada se činilo kao da ona ima igrača više, a ne manje. Da nije bilo isključenja, pobeda je mogla da bude i ubedljivija. Nije bilo nervoze na njegovom licu, smireno je komandovao svojom ekipom, koja bi, kako je rekao trener FCSB, dobila ovu utakmicu i da je imala devetoricu igrača na terenu.

