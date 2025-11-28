Slušaj vest

Prvi naredni, ipak protiv gradskog rivala IMT-a, biće to prvi meč 17. kola Super lige Srbije (petak, 17 časova).

„Igramo protiv tima koji zaslužuje veliki respekt, tima koji nas je mučio u prethodne dve sezone. Podatak da smo ih prvi put u Super ligi savladali tek ove sezone dovoljno govori u prilog toj činjenici. Ni u tom susretu u Loznici nije bilo lako, iako smo poveli sa 2:0. IMT je ekipa koja igra otvoren fudbal, u svakom trenutku može da vas ugrozi i što je najvažnije ima kvalitet za tako nešto. Opet, smatram da smo i mi dovoljno dobri da im se suprotstavimo i da će publika koja dođe na stadion, kao i ona pored malih ekrana, imati priliku da uživa u dobrom fudbalu„, kazao je šef stručnog štaba Milan Lešnjak.

Brđani su u prethodnoj rundi odigrali nerešeno na gostovanju Napretku u Kruševcu (1:1). Taj rezultat nije bio po meri Lešnjaka i njegove ekipe, ali…

„Igrom i zalaganjem momaka sam zaista bio zadovoljan, rezultatom baš i nisam. To sam rekao i odmah psole meča u Kruševcu, ali dođe takva utakmica kad ne iskoristite sve svoje šanse, a protivnik uspe da jednu materijalizuje. Nadam se i verujem da ćemo se i u tom segmentu popraviti i da ćemo odigrati još bolje protiv IMT-a. Ponavljam, imaju dosta kvalitetnih igrača, neki su već dugo na superligaškom nivou, stranci su pažljivo birani i mogu da prave razliku, a selekciju su dopunili mladim igračima od kojih imaju velika očekivanja„, kazao je Lešnjak.

Ne brine šefa struke zahtevan raspored u narednom periodu.

„Za ovo smo se spremali i radili čitavo leto, uz dopunsku selekciju. Najbitnije je da svi momci ostanu zdravi i da nemamo kadrovskih problema, a takav je sada slučaj. Svaki igrač će nam biti od ogromnog značaja u narednom periodu, a za nas je svaki duel i svaki bod vrlo važan do kraja ovog dela sezone. Želimo da ostvarimo što bolju poziciju pred nastavak šampionata na proleće, pa će i zbog toga duel protiv IMT-a biti izuzetno zahtevan„, poručio je Lešnjak.