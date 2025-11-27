"Mislim da je bila zahtevna i teška utakmica. Moram da pohvalim svoj stručni šrab. Mislim da je bio bitan taj 27. minut, nismo odustali, to sam rekao i momcima, imali smo energiju. Imali smo dosta problema, sa nekim igračima koji ne igraju na svojim mestima, imali smo i Radeta koji je tražio izmenu, igrao je pod blokadama, ponosam sam na njihovu radnu etiku. Videli ste kako je odradio svoju poziciju na mestu centarhalfa. To nam je olakšalo sa pomeranjem Duartea i on je tražio izmenu. Svi su bili sjajni, zasluženo smo pobedili. Stativa Steaue, mislim da smo zaslužili, idemo dalje", rekao je Milojević i dodao: