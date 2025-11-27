Tako će fudbaleri Borca igrati protiv Jedinstva iz Uba i Mačve pred praznim tribinama
PRVA LIGA SRBIJE
STADION BORCA ZAKLJUČAN DO PROLEĆA: Čačani dobili suspenziju zbog incidenta njegovih navijača
Disciplinska komisija FSS odlučila je da Borcu iz Čačka izrekne kaznu odigravanja utakmica pred praznim tribinama do kraja polusezone.
Razlog ove odluke jeste incident koji se dogodio na poslednjoj utakmici, kada je grupa navijača upala u svlačionice i pretili igračima Borca.
Tako će fudbaleri Borca igrati protiv Jedinstva iz Uba i Mačve pred praznim tribinama.
Fudbaleri Borca se posle 19 odigranih utakmica u Prvoj ligi Srbije nalaze na poslednjem mestu tabele.
