Fudbaleri Crvene zvezde savladali su FCSB rezultatom 1:0 u utakmici 5. kola Lige Evrope.

FK Crvena zvezda - FCSB Foto: Starsport

Strelac pobedonosnog gola bio je Bruno Duarte u 50. minutu.

Zvezda je od 27. minuta igrala sa igračem manje pošto je Učena dobio direktan crveni karton.

Zvezda je tako upisala drugu pobedu u Ligi Evrope i trenutno ima sedam bodova sa realnim šansama za proleće u Evropi.

Crveno-beli su trenutno na 22. mestu na tabeli, a podsetimo da će se 24 ekipe plasirati u nokaut fazu.

Do kraja je Zvezdi ostalo još tri meča. Crveno-beli najpre gostuju Šturmu, pa Malmeu, a poslednjem kolu dočekuju Seltu.

Ovako izgleda tabela Liga Evrope posle komletiranog 5. kola

Tabela Liga Evrope Foto: Printskrin

