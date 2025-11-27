Važna pobeda Crvene zvezde
LIGA EVROPE
ZVEZDA SVE BLIŽA PROLEĆU U EVROPI: Ovako izgleda tabela Liga Evrope posle velike pobede crveno-belih!
Slušaj vest
FK Crvena zvezda - FCSB Foto: Starsport
Vidi galeriju
Strelac pobedonosnog gola bio je Bruno Duarte u 50. minutu.
Zvezda je od 27. minuta igrala sa igračem manje pošto je Učena dobio direktan crveni karton.
Zvezda je tako upisala drugu pobedu u Ligi Evrope i trenutno ima sedam bodova sa realnim šansama za proleće u Evropi.
Crveno-beli su trenutno na 22. mestu na tabeli, a podsetimo da će se 24 ekipe plasirati u nokaut fazu.
Do kraja je Zvezdi ostalo još tri meča. Crveno-beli najpre gostuju Šturmu, pa Malmeu, a poslednjem kolu dočekuju Seltu.
Ovako izgleda tabela Liga Evrope posle komletiranog 5. kola
Tabela Liga Evrope Foto: Printskrin
Reaguj
Komentariši