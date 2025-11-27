- Šta da kažem, čestitam Zvezdi što su sa 10 igrača uspeli da dobiju utakmicu. Imali su crveni karton. Ali, dobro, utakmica kao utakmica to nije Steaua, već FCSB i Zvezda, nisu na nivou Lige šampiona. Ovo nije taj nivo, oni se dobro osećaju ovde (u Ligi Evrope). Zvezda je pokazala da igraju dobro, imali su šanse, ipak su igrali sa 10 igrača. To nije više Steaua, ona Steaua nekad je sad u Drugoj ligi u Rumuniji.