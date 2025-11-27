Legendarni fudbaler slikao se sa navijačima i izneo utiske posle meča Zvezde i FCSB.
MIODRAG BELODEDIĆ ZA KURIR: Zvezda i FCSB nisu na nivou Lige šampiona - Steaua nije ono što je bila
Fudbaleri Crvene zvezde su u Beogradu, u petom kolu Lige Evrope, pobedili rumunski FCSB, bivšu Steauu, sa 1:0 (0:0) i sa sedam bodova nalaze se na 22. mestu.
Crveno-beli su slavili i pred svojim legendarnim fudbalerom Miodragom Belodedićem, koji je tokom karijere igrao za Steauu, a posle meča je za Kurir izneo prve utiske:
- Šta da kažem, čestitam Zvezdi što su sa 10 igrača uspeli da dobiju utakmicu. Imali su crveni karton. Ali, dobro, utakmica kao utakmica to nije Steaua, već FCSB i Zvezda, nisu na nivou Lige šampiona. Ovo nije taj nivo, oni se dobro osećaju ovde (u Ligi Evrope). Zvezda je pokazala da igraju dobro, imali su šanse, ipak su igrali sa 10 igrača. To nije više Steaua, ona Steaua nekad je sad u Drugoj ligi u Rumuniji.
