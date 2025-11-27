Da li je moguće da je ovo promašio?
Fudbal
KAKO OVO NIJE BIO GOL? Ivanić mogao da reši utakmicu, pa promašio nemoguće! Pogledajte ovaj zicer! VIDEO
Fudbaleri Crvene zvezde trenutno dočekuju ekipu FCSB-a, u utakmici petog kola Lige Evrope.
Iako ima igrača manje, aktuelni šampion Srbije je stigao do vođstva u 50. minutu.
Nakon utrčavanja po desnoj strani, Seol centrirao, a Duarte glavom smestio loptu u mrežu.
FK Crvena zvezda - FCSB Foto: Starsport
Utakmicu je mogao da reši Mirko Ivanić u 75. minutu.
Pogrešili su igrači Steaue, Ivanić je presekao loptu izbio sam ispred Zime, ali mu je golman rumunskog tima ukrotio šut nogom.
Pogledajte njegov promašaj:
