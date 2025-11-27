Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde trenutno dočekuju ekipu FCSB-a, u utakmici petog kola Lige Evrope.

Iako ima igrača manje, aktuelni šampion Srbije je stigao do vođstva u 50. minutu.

Nakon utrčavanja po desnoj strani, Seol centrirao, a Duarte glavom smestio loptu u mrežu.

FK Crvena zvezda - FCSB Foto: Starsport

Utakmicu je mogao da reši Mirko Ivanić u 75. minutu.

Pogrešili su igrači Steaue, Ivanić je presekao loptu izbio sam ispred Zime, ali mu je golman rumunskog tima ukrotio šut nogom. 

Pogledajte njegov promašaj:

Bruno Duarte gol protiv Steaue Izvor: Arena sport 1 Premium