Strelac pobedonosnog gola bio je Bruno Duarte u 50. minutu.

Zvezda je od 27. minuta igrala sa igračem manje pošto je Učena dobio direktan crveni karton.

Zvezda je tako upisala drugu pobedu u Ligi Evrope i trenutno ima sedam bodova sa realnim šansama za proleće u Evropi.

Svoje utiske posle velikog trijumfa crveno-belih izneo Rade Krunić koji je tek izašao iz povrede.

"Nisam imao problem što se tiče utakmice, u smislu fizičke spreme i svežine se nisam najbolje osećao i dao svoj maksimum. Igrač manje nije doprineo tome... Hvala saigračima što su pomagali jedan drugom i eto pobeda... Izborili smo je i bila je teška i ravnopravna utakmica i sve otišlo na našu vodenicu".

Više defanzivnih zadataka sa igračem manje?

"Sigurno. Kada je dobio crveni prešao sam na poziciju štopera i nije lako promeniti poziciju usred utakmice i spremniji sam na drugačiji način, ali znam šta me očekuje. Bilo je teško, intenzivno i izborili smo pobedu, a to je najvažnije".

Kako komentariše stvaranje šansi sa igračem manje?

"Kako ste rekli, da nismo imali igarča manje bilo bi još više šansi i bilo bi lakše igrati. Dobar pritisak, terali smo ih na greške u početnoj fazi napada i time poljuljali njihovo samopouzdanje. Od prvog do poslednjeg igrača je bila važna odbrana i svi smo učestvovali u tome".