Prednost Forestu doneo je Rajan Jejts golom u 27. minutu, a vođstvo je uvećao Arnaud Kalimuendo pogotkom u 44. minutu.

Konačan rezultat postavio je srpski defanzivac Nikola Milenković pogotkom u 59. minutu.

Milenković je odigrao celu utakmicu za Notingem Forest.

Notingem Forest zauzima 16. mesto na tabeli sa osam bodova, dok se Malme nalazi na 34. poziciji sa jednim bodom.

Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu, Notingem Forest protiv Utrehta, a Malme protiv Porta.

Olimpik iz Liona je na gostujućem terenu u Bačkoj Topoli pobedio Makabi iz Tel Aviva 6:0 i preuzeo prvo mesto na tabeli ligaške faze Lige Evropa.

Golove za Lion postigli su Abner Vinisijus u četvrtom minutu, Korentin Toliso u 25, 51. i 54. minutu, Musa Niakate iz penala u 35. minutu i Adam Karabec u 62. minutu.

Srpski vezista u ekipi Makabija Kristijan Belić nije ulazio u igru.

Lion je prvi na tabeli sa 12 bodova, dok Makabi, koji sa klupe predvodi srpski trener Žarko Lazetić, zauzima pretposlednje, 35. mesto sa jednim bodom.

Lion će u narednom kolu dočekati Go Ahed Iglse, dok će Makabi igrati na gostujućem terenu protiv Štutgarta.

Panatinaikos je na svom terenu u Atini pobedio Šturm Grac 2:1.

Prednost Panatinaikosu doneo je Karol Sviderski golom u 18. minutu, a izjednačenje Šturmu Otar Kiteišvili pogotkom u 34. minutu.

Pobedonosan gol za Panatinaikos postigao je Davide Kalabrija u 74. minutu.

Srpski vezista Filip Đurićić odigrao je celu utakmicu za Panatinaikos, dok su njegovi sunarodnici i klupski saigrači Miloš Pantović i Filip Mladenović u igru ušli sa klupe - Pantović u 65, a Mladenović u 85. minutu.

Panatinaikos zauzima 14. mesto na tabeli sa devet bodova, dok se Šturm nalazi na 28. poziciji sa četiri boda.

Panatinaikos će u narednom kolu u Atini dočekati Viktoriju iz Plzenja, dok će Šturm u Gracu biti domaćin protiv Crvene zvezde.

Betis je na svom terenu u Sevilji pobedio Utreht 2:1, dok je Rendžers kao domaćin u Glazgovu odigrao nerešeno protiv Brage 1:1.

Štutgart je na gostujućem terenu u Deventeru savladao Go Ahed Iglse 4:0, Bolonja je kao domaćin pobedila Salcburg 4:1, dok je Genk na svom terenu savladao Bazel 2:1.

(Beta)