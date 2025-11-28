Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde su u Beogradu, u petom kolu Lige Evrope, pobedili rumunski FCSB, bivšu Steauu, sa 1:0 (0:0) i sa sedam bodova nalaze se na 22. mestu.

Trener FCSB Elijas Haralambus bio je vidno ljut.

"Ne bih se složio da smo odigrali dobar meč. Nije važno da li je protivnik imao 10 igrača. Nismo se pojavili danas, nismo imali dobar pristup. Lake greške smo pravili na lopti. Rival je igrao sa desetoricom, ali ne bismo danas pobedili ni da smo igrali sa devetoricom. Morate da se borite i trčite. Veoma sam razočaran. Zbog toga sam ovakav. Čestitam protivniku", rekao je Haralambus i dodao:

"Bez pritiska, toliko grešaka.... Ne znam šta da kažem. Da bismo se poboljšali, moramo da se probudimo. Moramo da pružimo više, 110 odsto kako bismo pobedili".

"Danas nije problem samo odbrana. Mi smo tim koji obično dobro igra sa loptom, danas nismo mogli da vežemo dva dodavanja. Ne znam da li je to manjak koncentracije. Da li mislimo da ćemo u Evropi pobeđivati samo ako kročimo na teren? Ovaj tim mora da ima veliku budućnost, ali ovako je teško. Moramo više da uradimo. I u napadu i u odbranu. U fudbalu i kad ne igraš dobro, a imaš dobar pristup možeš da pobediš."

Nije želeo poraz da svali na mentalne probleme.

"Moramo da pojedemo travu, danas to nismo uradili. Za mene oni ne postoje. Mi smo profesionalci, danas nismo ništa uradili", vidno je besan bio Haralambus.

Upitan je i da li postoji problem na relaciji sa igračima.

"Ne osećam to, da budem iskren. Ovde mi je treća godina. Ako neko veruje da to postoji, može da priča sa Điđijem", zaključio je Haralambus.

1/23 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - FCSB Foto: Starsport