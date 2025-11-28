Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su FCSB rezultatom 1:0 i nastavili put ka proleću u Ligi Evrope.

Zvezda je veći deo meča igrala sa desetoricom fudbalera na terenu zbog isključenja Učene, ali je Duarteov gol bio dovoljan za trijumf.

Mnoge navijače crveno-belih zabrinula je povreda Marka Arnautovića koji je iz igre izašao u 85. minutu, ali je trener šampiona Srbije, Vladan Milojević, istakao kako razloga za brigu nema.

- Marko je igrao pod injekcijom, vratio se sa reprezentativne pauze, štedeli smo ga malo. Moram da pohvalim moj medicinski tim koji radi 24 sata, danas smo oporavili par igrača pod upitnikom. Ali, velika je potrošnja Marka i sa druge strane, mislim da je u pitanju grč ili tako nešto. Marko će biti sutra, prekosutra biti spreman za trening - rekao je Milojević odmah posle meča.

Marko Arnautović na meču Crvena zvezda - FCSB Foto: Starsport

Fudbaleri Crvene zvezde se trenutno nalaze na 22. mestu na tabeli Lige Evrope sa sedam bodova. Šampion Srbije će u narednom, šestom kolu Lige Evrope koje je na programu 11. decembra gostovati ekipi Šturma.

