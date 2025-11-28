Slušaj vest

Srpski fudbalski trener, Žarko Lazetić, doživeo je novu epsku bruku, ovog puta u Ligi Evrope.

Posle ubedljivog poraza u prvenstvu Izraela od ekipe Beitara (2:6), koji se odigrao pre skoro 20 dana, ponovo je Makabi iz Tel Aviva primio šest pogodaka i doživeo novi nokaut, a sada se sve desilo u Bačkoj Topoli. Francuski Lion zgromio je Lazetićevu četu sa 0:6, a srpski trener dobio je novi šamar od kog bride obrazi i lekciju koju će dugo pamtiti.

Žarko Lazetić - trener Makabija Foto: Starsport©, Mats Torbergsen / AFP / Profimedia

Brodolom je krenuo već na startu meča kada je Abner Vinisijus u četvrtom minutu doveo goste u vođstvo. U 25. minutu je Korentin Toliso pogodio za 0:2, a Musa Niakate je deset minuta kasnije iskoristio penal za 0:3. 

Na startu drugog poluvremena, u 51. a zatim i 54. minutu, Korentin Toliso postiže golove i kompletira het-trik, da bi tačku na ovaj meč stavio Adam Karabec u 62. minutu.

Kada se sve sabere i oduzme - bolan poraz za Žarka Lazetića i Makabi, te je jasno da će srpski trener tek sada biti pod ogromnim pritiskom u Tel Avivu.

