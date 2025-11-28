Slušaj vest

Ako Veljko Paunović ostane na klupi fudbalske reprezentacije Srbije posebnu pažnju moraće da obrati na jednog igrača - Petra Stanića.

Fudbaler Ludogoreca blista u Ligi Evrope i protiv Selte je postigao het-trik, te se popeo na vrh liste strelaca ovog takmičenja sa ukupno pet pogodaka.

Foto: Nikolay DOYCHINOV / AFP / Profimedia

Stanić je uništio kultni španski klub i apsolutno je najzaslužniji za pobedu Ludogoreca rezultatom 3:2.

Realizovao je dva penala u 11. i 63. minutu, a pogodio je i u 49. minutu, te na kolena bacio klub iz Viga za koji su golove postigli Duran (70. minut) i El Abdelaui (96. minut).

Petar Stanić je ove sezone na ukupno 24 utakmice dao osam, a namestio pet golova, dok u Ligi Evrope na pet mečeva ima pet pogodaka, te nema dileme da je pred njim blistava budućnost.

U dosadašnjem toku karijere, rođeni Pančevac igrao je za Dinamo i Železničar, klubove iz svog grada, a zatim i Crvenu zvezdu, Spartak iz Subotice i TSC iz Bačke Topole.

