Navijače Zvezde brine povreda koju je iskusni fudbaler doživeo u finišu meča...
Fudbal
Borba da poslednjeg atoma snage: Marko Arnautović na meču protiv FCSB (GALERIJA)
Slušaj vest
Marko Arnautović odigrao je odličnih 85 minuta na meču Crvena zvezda - FCSB. Prava je šteta što to nije krunisao golom u situaciji kada je bio jedan na jedan sa golmanom rivala.
Ovo je fotopriča Arnautovića na meču Lige Evrope:
Marko Arnautović na meču Crvena zvezda - FCSB Foto: Starsport
Vidi galeriju
Reaguj
Komentariši