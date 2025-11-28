Slušaj vest

Prema navodima, reprezentacije koje budu žrebom svrstane u grupu sa Portugalom razmatraju mogućnost podnošenja tužbe Sudu za sportsku arbitražu (CAS) kako bi osporile odluku Disciplinske komisije FIFA. Svaki savez koji bi pokrenuo postupak morao bi da dokaže da je direktno oštećen i da bi prisustvo Ronalda značajno umanjilo njegove šanse za prolazak grupe.

Disciplinska komisija FIFA prethodno je Ronaldu izrekla kaznu od tri utakmice nakon direktnog crvenog kartona zbog udaranja laktom Ira Daru O’Šeju u kvalifikacionom meču u Dablinu. Portugal je susret izgubio, dok je Ronaldo kaznu počeo da služi protiv Jermenije, u duelu koji je Portugal dobio 9:1.

FIFA je potom sprovela neuobičajen postupak i suspendovala izvršenje kazne za preostale dve utakmice, pozivajući se na član 27 disciplinskog pravilnika, kojim se omogućava potpuno ili delimično odlaganje disciplinske mere. Prema saopštenju Svetske fudbalske federacije, kazna je stavljena na jednogodišnji probni rok, uz napomenu da bi se u slučaju sličnog prekršaja kazna automatski reaktivirala.

Moguće žalbe drugih saveza morale bi da ponude valjane pravne argumente i dokažu da je odluka FIFA bila pogrešna. Stručnjaci navode da bi slučaj mogao imati širi uticaj, jer bi i druge reprezentacije čiji igrači nisu dobili olakšice u disciplinskim postupcima mogle pratiti razvoj situacije.

Ronaldo bi na predstojećem Mundijalu u SAD, Meksiku i Kanadi trebalo da nastupi šesti put u karijeri. Za reprezentaciju je do sada odigrao 226 utakmica i postigao 143 gola. Portugal se kao prvoplasirani tim kvalifikovao za turnir, dok Irsku u martu očekuje baraž za plasman na Svetsko prvenstvo, koje će trajati od 11. juna do 19. jula.

