Slušaj vest

Veliki je broj mladih fudbalera srpskog porekla koji sa uspehom igraju za strane reprezentacije.

Kurir je nedavno pisao o Mladenu Mijajloviću iz Švajcarske koji je blistao na SP za igrače do 17 godina, a srpskih bisera ima u i u selekciji Austrije.

Moraće ozbiljno da obrati pažnju na mlade Srbe iz inostranstva - Veljko Paunović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Upravo su Austrijanci bili najprijatnije iznenađenje na nedavno završenom mundijalitu u Kataru, na kojem je učestvovalo 48 reprezentacija. Austrija je stigla do finala, gde je poražena od Portugala, minimalnim rezultatom 1:0. Imali su mladi Austrijanci impresivan put do finala.

U grupi su imali maksimalan učinak, pobedili su Mali, Saudijsku Arabiju i Novi Zeland, uz gol razliku 8:1. Potom su u šesnaestini finala savladali Tunis (2:0), a onda Englesku vrlo ubedljivo (4:0), pa Japan (1:0). U polufinalu odigrali su još jednu savršenu partiju i savladali Italiju, rezultatom 2:0.

1/4 Vidi galeriju Filip Aleksić Foto: Markus Ulmer / imago sportfotodienst / Profimedia, Noushad Thekkayil / imago sportfotodienst / Profimedia



E, sad, ono što bi ljude u FSS trebalo najviše da interesuje, u reprezentaciji Austrije do 17 godina igraju trojica klinaca srpskog porekla. Filip Aleksić i Vasilije Marković pokazali su raskošan talenat na mundijalitu u Kataru.



Filip Aleksić je najmlađi, ima 16 godina, dete je Salcburga i momak kome se predviđa velika karijera. Igrao je na svakom meču u Kataru, ali ne i u finalu. Primarna pozicija mu je centralni vezni, izrazito je visok, ima 187 centimetara i snažan. Ima mišićavo telo, odlično se kreće, uz sjajan pregled terena, miran je na lopti, čak i kada je pod pritiskom. Posebno je moćan sa loptom unapred. Pored austrijskog, ima srpsko državljanstvo.

1/4 Vidi galeriju Vasilije Marković Foto: Markus Ulmer / imago sportfotodienst / Profimedia, Noushad Thekkayil/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

I Vasilije Marković je centralni vezni igrač, nosio je "desetku" u Kataru i igrao u finalu protiv Portugala. Osim protiv Novog Zelanda kada je na terenu proveo 27 minuta, na svim ostalim susretima igrao je 90 minuta. Bio je igrač utakmice u pobedi Austrije nad Saudijskom Arabijom (1:0). Član je Austrije iz Beča, momak od 17 godina. I on je krupan, visok 182 centimetra, dominantan u vazduhu, agresivan, nekad i previše, vredan, marljiv i dobar u presingu. Kažu u Austriji da ga krasi jednostavna igra, a ima i opasan skok posle prekida.

Sergej Savić najmanje je igrao na SP u Kataru, ima 17 godina i visok je 186 centimetara. Igra na mestu štopera, može biti i desni bek, a u igru je ulazio sa klupe. Bio je fantastičan u polufinalu protiv Italije. Odigrao je svih 90 minuta, dok je protiv Portugala šansu dobio u završnici. Inače, igra za mladi tim Admire Vaker u četvrtoj ligi Austrije.

Sergej Savić Srbin koji igra za Austriju, na SP u Kataru 2025. Foto: Markus Ulmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Zanimljivo, na Mundijalitu u Kataru bilo je još nekoliko momaka srpskih korena u drugim selekcijama. O Mladenu Mijajloviću i Aleksandru Sekuliću koji igraju za Švajcarsku smo pisali. Za reprezentaciju Kanade igrao je Saša Černić, štoper, koji od prošle godine igra za mladi tim Sampdorije. Zanimljivo, ima jedan upisan meč sa Srbiju kod selektora Radoslava Bataka, ali nije poznato zbog čega i zašto je odlučio da se vrati pod zastavu Kanade.

Za selekciju "Javorovog lista" na SP nije igrao Stefan Kapor, koji ima samo 16 godina i za koga kažu da je čudo od deteta. Drugi je najmlađi fudbaler u istoriji Toronta koji je potpisao profesionalni ugovor sa klubom i njegov debi se očekuje već u januaru 2026. godine.

BONUS VIDEO: