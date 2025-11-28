Slušaj vest

Ognjen Ožegović se vratio u Grčku gde sa dosta uspeha novi dres Atromitosa:

“Odabrao sam povratak u Grčku zbog porodice koja se ovde oseća kao kod kuće. Pregršt je naših ljudi, igrača iz Srbije. Svi živimo u radijusu od oko 500 metara. Prija Atina i meni i porodici i zbog toga sam se najviše i vratio”, rekao je Ožegović za Meridian sport.

Ofanzivac je proletos odlučio da napravi novi korak i napusti Nižnji Novgorod, na stolu je bilo više od jedne ponude.

“Bilo je interesovanja iz dva, tri kluba. Nisam imao čistu situaciju sa Rusima, ali sam na kraju dogovorio da me plaćaju još godinu dana u Grčkoj. Potpisao sam dvogodišnji ugovor sa Atromitosom. Nije nam krenulo najbolje, ali sa dolaskom Dušana Kerkeza očekujem da ćemo krenuti da igramo mnogo bolje. Uneo je mnogo toga dobrog.”

Ožegović ne smatra olakšicom činjenicu da je sunarodnik sa članovima stručnog štaba, ali ne krije zadovoljstvo što ima sa kim da porazgovara na maternjem jeziku.

“Ne bi bilo korektno sa moje strane da očekujem da će mi biti lakše zbog srpskog trenera. Imam ime koje sam stvorio u Grčkoj i znam šta treneri i u drugim klubovima misle o meni. Opet, mnogo mi je lakše jer je tu naš trener, naš stručni štab. Prvi put u karijeri sam u klubu u kojem nema nijednog igrača sa Balkana. Lakše je da imam sa kim da popričam na našem jeziku, da popijem kafu nekad.”

Atromitos trenutno zauzima 10. mesto od 14 klubova, međutim već za vikend će imati priliku da na svom terenu popravi utisak protiv Asterasa.

“Generalno imamo baš dobru ekipu, igrače sa mnogo iskustva. Kini je osvojio Ligu konferencije sa Olimpijakosom. Očekivanja i imena ne moraju da znače siguran uspeh. Loš period je iza nas, ali cilj je da se izbori peto mesto i plasman u Evropu. Za sada smo mnogo daleko od toga, ali sve može da se okrene.”

Ožegović je uživo podržao košarkaše Partizana, ali jednaku pažnju usmerava i ka igrama fudbalskog tima crno-belih.

“Pratim Partizan, nikad više nisam pratio dešavanja u Humskoj, a razlog su mladi momci koji su dobili šansu. Drago mi je zbog toga, jer ako vratimo film tri, četiri godine unazad – Partizan uopšte nije imao mlade igrače u timu. Veoma mi je drago zbog svih njih i voleo bih da im javnost i navijači pruže vetar u leđa. Da ih javnost ne osuđuje posle svakog poraza. Dobra su grupa, vidi se na terenu. Imaju dobru svlačionicu i to mi je drago.”

U beogradskom klubu su letos istakli da im nedostaje iskustvo, kao i želju da vrate nekadašnje igrače, pa na pomen bivšeg tima nameće se pitanje da li je razmišljao o povratku u narednim godinama.

“Voleo bih da se vratim u Partizan – kao igrač, trener, bilo šta… Uvek sam tu za crno-bele, šta god da bude potrebno. Svi igrači koji mogu da igraju u inostranstvu se drže, ali nisam fudbaler top klase koji može da dozvoli sebi da završi inostranu karijeru sada – u najboljim godinama. Iskreno bih voleo da se u najboljim godinama vratim u Partizan i dam šta mogu. Ne volim one priče kada dođe 35. ili 36. godina i kao – hajde da se vratim. To za mene nije korektno jer klubu koji voliš ne daješ najbolje što možeš. Voleo bih da se vratim kao igrač, ali imam želju da pomognem i kada završim karijeru.”

Ožegović nije na vezi s igračima iz aktuelne generacije, ali je u kontaktu ostao sa nekadašnjim saigračima poput Zorana Tošića koji mu je kum, ili Vladimira Stojkovića.

“Često se čujemo, komentarišemo aktuelnosti u fudbalu… Stojke igra, ne može da se pomiri sa krajem, ali je lepo videti nekoga da i u tim godinama i sa takvom karijerom daje primer mladim igračima koji su u najboljim godinama – da nikad ne odustanu, igraju koliko mogu. Ništa nije lepše nego igrati. Posle, kada završite karijeru vidite koliko tu ima praznog prostora”, rekao je Ožegović za Meridian sport.