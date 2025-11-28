Idrisa Gej i Majkl Kin rešili su problem koji su imali
PREMIJER LIGA
SKANDAL SVETSKIH RAZMERA DOBIO NASTAVAK! Gej i Kin se potukli na terenu, pa ušli u ring da "završe obračun": Snimak o kom bruji planeta! (VIDEO)
Skandalozne scene viđene su na Old Trafordu tokom duela Mančester junajteda i Evertona. Fudbaleri tima iz Liverpula, Idrisa Gana Gej i Majkl Kin, ušli su u sukob, a ozbiljniju tuču sprečili su njihovi saigrači.
Gej je ošamario Kina, dobio crveni karton zbog toga, a ružne slike obišle su planetu.
Sukob Idrise Geja i Majkla Kina Foto: Every Second Media, Every Second Media / Alamy / Profimedia, Paul Currie / Shutterstock Editorial / Profimedia
Sada je došlo do "druge runde" ovog obračuna. Ušli su Gej i Kin u ring da završe šta su započeli, navukli su po jednu boksersku rukavicu, a zatim se zagrlili i pomirili.
Snimak je postao viralan na društvenim mrežama, a pogledajte i vi kako je sve izgledalo...
