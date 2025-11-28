Slušaj vest

Posle godina i godina propadanja, sivi oblaci konačno se sklanjaju sa Banjice i FK Rad moglo bi da ogreje sunce. I, to ono saudijsko!

Prema informacijama Mozzart sporta, saudijski princ Bin Abdulah Bin Sau pokazao je interesovanje i spremnost da uloži ozbiljna sredstva u Rad.

Kontakt je već napravljen i to preko bivšeg fudbalera Crvene zvezde, a sada prvotimca Rada i futsalera Banjice, Nikole Petkovića, a nezvanično, reč je o sumi od 6.000.000 evra za vraćanje dugova, infstraukturu i omladinsku školu.

Pismo o namerama sa potpisom princa Saudijske Arabije već je poslato u Crnotravsku i videćemo kako će se sve završiti.

- Ovim pismom izražavamo naše formalno interesovanje za potencijalna ulaganja u fudbalski klub Rad iz Beograda. U ovom strateškom poslu sa mnom su kao partneri gospoda Obed i Abdulah Alotaibi, kao i gospodin Nikola Petković. Prepoznajemo istorijsko nasleđe kluba i vidimo snažan potencijal za njegov razvoj. Da bismo pravilno procenili ovu šansu, ljubazno vas molimo da nam dostavite tačne informacije o finansijskom stanju, oprativnim obavezama i budućim planovima. Po prijemu ovih informacijama spremni smo da započnemo zvanične pregovore - stoji u saopštenju saudijskog princa poslatog na adresu Rada.

Bilo kako bilo, pred Radom su sigurno svetliji dani i velikan sa Banjice mogao bi konačno ponovo da zasija.

Kurir sport / Mozzart sport

