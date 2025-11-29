Slušaj vest

Trener fudbalera Novog Pazara Vladimir Gaćinović rekao je danas, uoči utakmice sa gostujućim Napretkom u 17. kolu Super lige Srbije, da je najteže igrati protiv tima koji nema šta da izgubi.

"Najteže je protiv davljenika. Moramo da budemo na maksimumu jer će biti zahtevno. Pohvalio bih momke jer je njih 90 odsto 'izranjavano' protiv Radničkog 1923 u Kragujevca. Junački i brzo su se oporavili. Sve stojički podnose, milina je s njima raditi. Ubeđen sam da će izaći u pravom svetlu i obradovati pazarsku publiku", rekao je Gaćinović.

"Tabela nas neće zavarati, znam da nas čeka težak posao. Dospeli su tu spletom okolnosti. Kvalitetan je to kadar, bez obzira što su neki kažnjeni ili povređeni. Traže sebe i pronalaze se, ako je suditi na osnovu 1:1 sa TSC-om u Bačkoj Topoli i Čukaričkim u Kruševcu. Skoro sve sam ih trenirao, a Andriju Majdevca u Novom Pazaru i Kruševcu", naveo je Gaćinović.

"Proveo sam u Kruševcu lepih šest meseci. Došao sam u teškom trenutku, a ušli smo u plej-of. Jedna od odlučujućih utakmica bila je protiv mog sadašnjeg kluba. Kako sam se tada ponašao, tako ću i sada. Biću još borbeniji", dodao je on.

Jovan Manev je zbog kolena na oporavku od kraja oktobra, a drugi put uzastopno problem sa zadnjom ložom sprečiće nastup Ahmeda Hadžimujovića.

"Lakše povrede sanirali su Matija Malekinušić i Ivan Davidović. Oni su posle kraćeg odsustva od pre dva dana ponovo u trenažnom procesu. Inače, ponovo smo zbog meteoroloških neprilika ostali lišeni prirodne trave. Trenirali smo na veštačkoj podlozi u Šutenovcu", kazao je Gaćinović.

Napadač Novog Pazara Stefan Stanisavljević rekao je da se u njegovom klubu Napredak doživljava kao "finale Lige šampiona".

"Svi smo veoma fokusirani. Bez obzira na poziciju, protivnici poseduju neki kvalitet i zbog toga ih ozbiljno shvatamo. Publika nam je 12. igrač, nadam se da će nas podržati u što većem broju. Takođe, verujem da ćemo ih obradovati sa tri boda", rekao je Stanisavljević.

On je u dosadašjem delu sezone, nakon dolaska na pozajmicu iz Vojvodine, postigao tri gola.

"Moja očekivanja uvek su usmerena ka lopti u protivničkoj mreži. Ipak, odmah potpisujem da do kraja prvenstva ne postignem gol, a da Pazar dobije svaku utakmicu", konstatovao je Stanisavljević.

Fudbaleri Novog Pazara i Napretka igraće u subotu od 17.00 na Gradskom stadionu.