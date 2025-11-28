Slušaj vest

Predsednik Estudijantesa Huan Sebastijan Veron (50) suspendovan je na šest meseci iz fudbala zbog gesta igrača tog kluba kad su okrenuli leđa fudbalerima Rosario Sentrala prilikom počasnog špalira.

Rosario Sentral je osvojio titulu prvaka Argentine, ali su igrači Estudijantesa odbili da im čestitaju jer smatraju da klub iz Rosarija nije zaslužio da postane prvak Argentine.

Prema prethodnim propisima Fudbalskog saveza Argentine, klub sa najviše osvojenih bodova u kalendarskoj godini dobijao je samo mesto u Kopa Libertadoresu, ali ne i titulu prvaka države, ali su ti propisi u međuvremenu promenjeni.

Zbog gesta igrača Estudijantesa, Veron, bivši fudbaler Lacija i Mančester junajteda, dobio je šestomesečnu suspenziju iz svih fudbalskih aktivnosti, navedeno je u saopštenju Disciplinske komisije FS Argentine.

To je izazvalo burnu reakciju Veronove supruge koja je na društvenim mrežama brutalno izvređala Lea Mesija i predsednika FS Argentine Klaudija Tapiju.

"Garantujem da je Sebastijan veći Argentinac od onog go….a koje je osvojilo Mundijal i živi u Majamiju, prijatelja od debelog", napisala je

Uz to, svi igrači Estudijantesa koji su okrenuli leđa tokom špalira, kažnjeni su sa dva meča suspenzije, ali će kaznu odraditi tek početkom 2026. godine i imaće pravi da igraju do kraja plej-ofa Klausure. Estudijantes za vikend u četvrtfinalu plej-ofa igra u gostima protiv Sentral Kordobe.

