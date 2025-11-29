"Možete da kažete da smo loši, da ne zaslužujemo ovaj dres – sve je to u redu, nema problema. Ali ako igramo kod kuće, treba nam pomoć navijača, a ne zvižduci posle svakog pogrešnog pasa. Moramo zajedno da izađemo iz ove situacije, ovako ne ide. Ako želite da zviždite, radite to posle poslednjeg zvižduka sudije, ali tokom utakmice nam je potrebna vaša podrška. Istina je da ne igramo dobro, ali i dalje nam treba vaša pomoć. Ne možemo da spojimo dva-tri dodavanja, što nije normalno za tim kao što je naš. Čim igrač pogreši i čuju se zvižduci, sledeći put će oklevati, neće se usuditi da odigra rizičan pas ili neće želeti loptu. Sve postaje još teže", dodao je reprezentativac BiH.