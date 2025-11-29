DŽEKO POBESNEO NA NAVIJAČE: Potrebna nam je podrška, a ne zvižduci posle svakog pogrešnog pasa...
Fiorentina beleži katastrofalne rezultate od početka sezone.
Viola nije pobedila nijedan meč u Seriji A, a nakon smene Stefana Piolija rezultati su počeli da padaju i u Ligi konferencija – tim je upisao dva uzastopna poraza, od Majnca i AEK-a.
Džeko je za "Sky Sport Italia" rekao da ga je način igre iznenadio, jer je verovao da je tim spreman.
"Zaista nisam očekivao ovakvu utakmicu. Dobro smo trenirali, trener nas je pripremio taktički. U prvom poluvremenu smo bili malo bolji i postigli gol koji je poništen, ali posle njihovog gola sve je postalo mnogo teže", rekao je Džeko.
Atmosfera u timu je loša, a Džeko je istakao da su navijači dodatno zakomplikovali situaciju glasnim negodovanjem tokom meča:
"Možete da kažete da smo loši, da ne zaslužujemo ovaj dres – sve je to u redu, nema problema. Ali ako igramo kod kuće, treba nam pomoć navijača, a ne zvižduci posle svakog pogrešnog pasa. Moramo zajedno da izađemo iz ove situacije, ovako ne ide. Ako želite da zviždite, radite to posle poslednjeg zvižduka sudije, ali tokom utakmice nam je potrebna vaša podrška. Istina je da ne igramo dobro, ali i dalje nam treba vaša pomoć. Ne možemo da spojimo dva-tri dodavanja, što nije normalno za tim kao što je naš. Čim igrač pogreši i čuju se zvižduci, sledeći put će oklevati, neće se usuditi da odigra rizičan pas ili neće želeti loptu. Sve postaje još teže", dodao je reprezentativac BiH.
Zbog rekonstrukcije stadiona "Artemio Franki" veliki delovi tribina su zatvoreni, pa je poseta protiv Atinjana bila svega oko 9.000 gledalaca – ali ni oni nisu uspeli da pruže dovoljno podrške timu koji tone u krizu.