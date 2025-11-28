Slušaj vest

Reprezentativac Engleske zadobio je povredu posle nezgode kod kuće, ali je trener Čelsija Enco Mareska potvrdio da Palmer konkuriše za tim u duelu sa liderom prvenstva na stadionu "Stamford bridž".

"Povratak Kola je odlična vest i svi su srećni. Može mnogo da nam pomogne, on je verovatno naš najbolji igrač. Drago nam je što je opet sa nama, ali moramo da mu damo vreme da bude sto odsto spreman", izjavio je Mareska.

Čelsi se trenutno nalazi na drugom mestu na tabeli i pobedom bi smanjio zaostatak za Arsenalom na tri boda.

Palmer je van terena od septembra zbog povrede prepone, a bio je blizu povratka pre nego što je povredio nožni palac, zbog čega je propustio pobede protiv Barnlija u prvenstvu i Barselone u Ligi šampiona.

U timu Arsenala pod znakom pitanja je nastup Leandra Trosara, koji je morao da napusti teren u prvom poluvremenu pobede protiv Bajerna. Takođe, defanzivac Gabrijel se i dalje oporavlja od povrede zadobijene tokom reprezentativnog okupljanja u dresu Brazila.

"Prilično sam siguran da pauza neće dugo trajati, posebno poznavajući način na koji se Gabrijel nosi sa povredama", izjavio je menadžer Arsenala Mikel Arteta.

