Slušaj vest

"Očekuje nas utakmica protiv iskusne ekipe koja zna da igra na rezultat. U ovako izjednačenom prvenstvu svaki bod je važan, ali mi idemo na pobedu. Spremili smo se ; ;dobro, poznajem ekipu Mladosti, koja je mnogo kvalitetna, kolega Nenad Lalatović je veoma iskusan i sve to iziskuje poštovanje prema ;protivniku", rekao je Sivić, a preneo klub.

Radnički će na ovom meču nastupiti bez kapitena Radomira Milosavljevića i Vanje Ilića, koji su suspendovani zbog kartona.

"Njihov izostanak je veliki hendikep, ali se sa tim problemima suočavamo cele jeseni", dodao je trener Nišlija.

Slično mišljenje izneo je i fudbaler Radničkog Miloš Spasić, koji je pohvalio protivnika, ali naglasio da se njegova ekipa mora fokusirati na sopstvenu igru.

"Čeka nas težak meč protiv iskusnog i kvalitetnog rivala. Moramo da budemo maksimalno skoncentrisani na sebe, onda neće biti problema", rekao je Spasić.

Utakmica Mladost – Radnički igra se u subotu, 29. novembra od 14 časova u Lučanima, a glavni sudija biće Srđan Jovanović.

(Beta)