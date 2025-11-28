DOŠLO ZADNJE VREME - I TO ČUDO SE DOGODILO: Englezi zgroženi divljanjem švajcarskih huligana!
Nemile scene viđene su na "Vila Parku" gde su huligani Jang Bojsa napravili pravi haos.
Engleski mediji, ali i švajcarski, najoštrije osuđuju ponašanje grupe pristalica kluba iz Berna u meču Lige Evrope (2:1).
Oba gola za engleski sastav postigao je Holanđanin Danijel Malen, i upravo se on našao na najjačem udaru gostujućih navijača nakon što je duplirao vođstvo - tada je ka njemu poletela gomila predmeta sa tribine.
Malen je pogođen u glavu, srećom u pitanju je bila plastična čaša ili kakav slični predmet, pa je morao brže-bolje da se skloni van dometa švajcarskih napadača.
Nisu se tu zaustavili huligani. Bili su kao "pušteni sa lanca".
Osim napada na domaće igrače, Šjavajcarci su se sukobili i sa redarima, pa sa policijom, došlo je do razmene udaraca i hapšenja najratobornijih koje čekaju nimalo naivne kazne. Prema poslednjim informacijama dvojica gostujućih navijača odvedena su sa stadiona sa lisicama na rukama.
Engleski mediji nisu propustili priliku da u oštrom tonu osude ponašanje gostujućih pristalica.
"Bolesni navijači Jang Bojsa", glasi jedan od naslova u "Sanu".
"Pobeda Vile ostala u senci divljanja navijača Jang Bojsa", piše "Gardijan".
Ni Švajcarci nisu imali milosti prema svojima.
"Dominantna tema je, naravno, nasilje navijača nakon dva gola Donijela Malena, a ne tri čoveka u odbrani (sporna formacija gostiju). Ovo važi ne samo za tabloide, već i za Englesku, u Gardijanu, Telegrafu – i na Bi-Bi-Siju. Opšte mišljenje je svuda isto: ono što se dogodilo je sramota. Jang Bojs zaslužuje da bude strogo kažnjen", piše švajcarski "Blik".
Dakle, ono što je nekada bio isključivo engleski proizvod i njihov zaštitni znak - huliganski ispadi, posebno na gostovanjima, sada je postao model ponašanja čak i fudbalskih navijača iz Švajcarske...