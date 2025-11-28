Slušaj vest

Aleksandar Pivić direktor takmičenja Super lige Srbije odredio je nove termine odigravanja zaostalog susreta 6. kola Super lige Srbije između Crvene zvezde i Čukaričkog, kao i nastavka prekinutog duela 14. kola između Mladosti i Radničkog Kragujevac 1923.

Zaostali meč 6. kola Crvena zvezda - Čukarički biće odigran u četvrtak, 4. decembra, od 19 časova na stadionu Rajko Mitić u Beogradu.

Nastavak prekinutog meča 14. kola između Mladosti i Radničkog iz Kragujevca zakazan je za sredu, 3. decembar, sa početkom u 17.30 u Lučanima.

Susret u Lučanima prekinut je u 3. novembra posle 21 minuta igre kada se pored terena srušio trener Radničkog Mladen Žižović koji je kasnije i preminuo.