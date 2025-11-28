SLIKA KOJA GOVORI VIŠE OD HILJADU REČI: Paunović na Banovom brdu, potvrda samo pitanje vremena! (FOTO)
Veljko Paunović, koji je u ulozi selektora vodio Srbiju u duelima protiv Engleske i Letonije, pojavio se na Banovom brdu u društvu generalnog sekretara FSS Branka Radujka i prati utakmicu Čukarički - IMT.
Slika sa tribina dovoljno jasno nagoveštava ono što se već danima provlači kroz fudbalske krugove i što svi ljubitelji fudbala u našoj zemlji očekuju sa velikim nestrpljenjem - da će Paunović ostati na klupi Srbije i zvanično preuzeti nacionalni tim za naredni ciklus.
Veruje se da je odluka praktično doneta, te da će stručnjak koji je već započeo posao dobiti poverenje da povede "orlove" u narednom izdanju Lige nacija, kao i u kvalifikacionom ciklusu za Evropsko prvenstvo 2028. godine.
U fudbalu, kao i u životu, nekad slike govore više nego hiljadu reči.