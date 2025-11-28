Slušaj vest

Fejsbuk stranica "Hrvatske navijačke skupine" objavila je kratak video uz opis da je navodno reč o sukobu BBB-a i Delija u Vukovaru.

Snimak, dug oko deset sekundi, nema ton, a na njemu se vide upaljene baklje i manja grupa ljudi koja juri drugu.

"Da li je reč o nastavku ranijih sukoba navijača Dinama i Crvene zvezde ili se radi o nečem drugom, trebalo bi uskoro da bude poznato", prenose hrvatski mediji.

(Kurir sport/Jutarnji.hr)

