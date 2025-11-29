Slušaj vest

Posle godina dominacije na evropskoj sceni, Real Madrid želi da osveži defanzivni red i napravi balans između mladosti i iskustva. Sa ugovorima Davida Alabe i Antonija Ridigera koji se bliže kraju, Real već planira sledeće poteze.

Alaba će da napustiti Bernabeu 30. juna iduće godine, čime klub gubi svestranog igrača koji je mogao da igra i centralnog, i levog beka, pa čak i u sredini terena. Povrede su, nažalost, često sputavale Austrijanca, pa je njegov odlazak praktično neizbežan.

1/3 Vidi galeriju Real Madrid, sezona 2025-2026 Foto: Maciej Rogowski / Alamy / Profimedia, Oscar J. Barroso / Zuma Press / Profimedia, David Klein / Zuma Press / Profimedia

Situacija je malo drugačija sa Ridigerom. Njegov ugovor ističe na kraju sezone, a Nemac je i dalje ključna figura u svlačionici i lider u odbrani. Dok su mediji ranije spekulisali o njegovom mogućem odlasku, produžetak ugovora za još godinu dana nije isključen.

Ipak, Real već nekoliko meseci pomno prati tržište centralnih defanzivaca, što može biti signal da se klub priprema za pojačanja. Idealni kandidat je igrač sa iskustvom, ni premlad, ni prestar, sa povoljnim finansijskim uslovima.

U poslednjih nekoliko meseci, tri imena se najčešće pominju kada je reč o centralnoj odbrani. To su Mark Geji (25) iz Kristal Palasa, Dajo Upamekano (27) iz Bajerna i Ibrahima Konate (26) iz Liverpula. Svi imaju ugovore do leta 2026. i zadovoljavaju tehničke kriterijume kluba.

Dugo je Konate bio glavni kandidat za transfer u Madrid, ali poslednje informacije menjaju situaciju. Pre nekoliko sedmica ekskluzivno je otkriveno da je broj jedan meta Reala Upamekano, sa kojim je postignut verbalni dogovor. Ipak, ostanak u Bajernu nije isključen za Francuza, koji je na meti i PSŽ-a.

Konate, koji ima ponudu za produžetak ugovora u Liverpulu i takođe je pod prismotrom PSŽ-a, navodno bi želeo da igra u Realu. Za sada, međutim, ne postoji uzajamna želja, navodi The Athletic.

- Real Madrid je direktno i nedvosmisleno obavestio Liverpul da nema interesa za dovođenje Konatea.

Za Konatea ovo je ozbiljan udarac, jer sada vidi zatvorena vrata. Njegove nedavne partije, kako u klubu tako i u reprezentaciji, koje su naišle na kritike u Engleskoj, verovatno su uticale na ovu odluku.

