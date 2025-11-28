Slušaj vest

Dve najznačajnije sekcije u sportskom društvu izraelskog velikana Makabija iz Tel Aviva nalaze se u najvećoj krizi rezultata od početka sezone budući da se nakon užasnih rezultata košarkaškog kluba u Evroligi i fudbalski tim "raspao" u poslednja dva kola.

Izabranici Žarka Lazetića su nakon ligaškog poraza od Beitara iz Jerusalima 6:2 popili još jednu "šesticu" pošto ih je sa isto toliko golova u mreži častio Lion u Ligu Evrope što je poziciju srpskog trenera dovelo u pitanje.

Kako prenosi izraelski list "One", dan nakon debakla protiv Liona na međunarodnoj sceni alarmirao je najuže rukovodstvo kluba da sazove sastanak na kome će se većati o Lazetićevoj sudbini u najizazovnijem delu sezone.

Vrhuška kluba je saglasna da je budućnost Lazetića posle dve rezultatske katastrofe u Makabiju nezamisliva pogotovu što sve izazovniji raspored nalaže da se stvari radikalno promene.

Sa druge strane, oni nešto trezveniji se boje da ni "šok terapija" ne bi nužno donela boljitak, jer pitanje koji trener bi se prihvatio odgovorne pozicije pošto nije selektirao tim.

Isti izvor dodaje da će stvari po svemu sudeći preseći vlasnik kluba Mič Goldhar koji prema opštem mišljenju gaji simpatije prema Lazetiću.

Makabi naredni meč igra već u nedelju i jasno je da bi razrešenje Lazetićeve budućnosti u klubu trebalo do tad očekivati, a dok neizvesnost traje ništa blaža nije priča u košarkaškom klubu gde se veća o statusu trenera Odeda Kataša.

Mnogi su mislili da će Kataš biti smenjen posle debakla protiv Armanija u Beogradu, ali ni posle skoro 48 sati od meča nema naznaka da će Makabi dobiti novog trenera.

Ova okolnost nikako nije obradovala navijače, koji su navodno blokirali klupski autobus fudbalskog kluba, obasipajući ga topovskim udarima i bakljama kao odraz gorčine posle dva teška poraza.

Kurir sport / Sportske.net