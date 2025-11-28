Slušaj vest

Stigao je potpuno neočekivani poziv kada je nakon isteka ugovor sa Juventusom rešio da okači rukavice o klin.

"Juventus me je izgradio i naučio disciplini. To je potpuno drugačiji tim od onih koje sam poznavao", poručio je iskusni poljski golman koji se na leto 2024. godine najpre penzionisao, a zatim je dobio iznenadni poziv iz Barselone.

Kako je otkrio, prvu sezonu u katalonskom klubu je igrao besplatno.

"Prvu sezonu u Barseloni branio sam besplatno. Iznos koji sam dobio iznosio je tačno onoliko koliko sam morao da izmirim dugovanja prema Juventusu za prevremeni raskid ugovora", kazao je golman koji je u poslednje dve utakmice ustpio mesto Đoanu Garsiji.

Potom je rekapitulirao karijeru, ističući osobenosti svakih klubova u kojima je branio.

"Arsenal igra dopadljiv fudbal, ali bez pritiska osvajanja lige. Roma mi je dala ukus uspeha. Barselona je čisto zadovoljstvo igrati. Juventus je svakodnevni rad pod maksimalnim pritiskom. Tamo je samo pobeda važna. I naučio sam da budem deo toga. Uspeo sam da zamenim Bufona. Nije bilo većeg izazova za golmana. Mislio sam da ću igrati dve ili tri godine, a onda će se okrenuti mlađem. Umesto toga, obnavljao sam ugovor dok nisam postao najstariji igrač u Juventusu, sa najviše nastupa, najviše iskustva, onaj od koga su izgradili tim", prisetio se Ščensni.