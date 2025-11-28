Slušaj vest

Mirko Topić je zadobio povredu prednjih ukrštenih ligamenata pre tri dana na utakmici protiv Oksforda u Čempionšipu.

"Zaista loše vesti, u pitanju je povreda prednjih ukrštenih ligamenata. Biće van terena do kraja sezone, operisaće ga što je pre moguće. Loše vesti za njega, tim, klub, sve", rekao je trener Noriča Filip Klement, a prenosi sajt kluba.

Topić je od ove sezone član Noriča, odigrao je 18 utakmica za taj klub u svim takmičenjima. Norič se nalazi na pretposlednjem, 23. mestu na tabeli Čempionšipa sa 10 bodova.

U reprezentaciji Srbije upisao je četiri nastupa.