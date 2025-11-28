Slušaj vest

Prvu utakmicu 17. kola Superliga Srbije, mali gradski derbi na Banovom brdu između Čukaričkog i IMT završen je bez pobednika 1:1.

Biće mnogo priče naredniih dana oko odluka sudije Milana Stefanovića i VAR sobe. Sporna situacija je u 77. minuta, kada je poništen gol domaćeg tima zbog prekršaja na sredini terena.

Te situacije uvek izazivaju dosta bure. Pogledajte duel Kasasa i Miladinovića i sami procenite da li je bilo elemenata da se poništi pogotak koji je usledio:

Sporna situacija o kojoj će biti reči - bura na Banovom brdu Izvor: Privatna arhiva

Bunili su se iz redova domaćeg tima zbog dva žuta kartona za Đokovića, posebno onog za isključenje.

Čeka se svakako ponedeljak i VAR analiza Domenika Mesine.

