Nije bilo pobednika - 1:1.
BURAN MEČ NA BRDU: Bez pobednika, sporna situacija o kojoj će biti reči (VIDEO)
Prvu utakmicu 17. kola Superliga Srbije, mali gradski derbi na Banovom brdu između Čukaričkog i IMT završen je bez pobednika 1:1.
Biće mnogo priče naredniih dana oko odluka sudije Milana Stefanovića i VAR sobe. Sporna situacija je u 77. minuta, kada je poništen gol domaćeg tima zbog prekršaja na sredini terena.
Te situacije uvek izazivaju dosta bure. Pogledajte duel Kasasa i Miladinovića i sami procenite da li je bilo elemenata da se poništi pogotak koji je usledio:
Bunili su se iz redova domaćeg tima zbog dva žuta kartona za Đokovića, posebno onog za isključenje.
Čeka se svakako ponedeljak i VAR analiza Domenika Mesine.
