Fudbaleri Koma pobedili su Sauolo rezultatom 2:0 u uvodnoj utakmici 13. kola Serije A.

Komo je se ovim trijumfom još više primakao vodečim ekipama na tabeli, trenutno je šesti i samo ga tri boda dele od lidera Rome, i tek bod od drugoplasiranih Napolija i Milana, istina uz meč više od nabrojanih.

Ali Komo misli ozbiljno i to pokazuje iz meča u meč ove sezone - Fabregasova četa ima potencijal da se pobije za najviše pozicije. Komo, uz Milan, ima samo jedan poraz ove sezone.

Strelci u šestoj pobedi ekipe kraj jezera bili su Grk Anastasious Duvikas u 14. minutu i Španac Alberto Moreno u 53. na asistenciju sveprisutnog Nika Paza, daleko najkreativnijeg igrača ekipe.

Bivši fudbaler Reala je tada maestralno poslao loptu ka Morenu kroz srce odbrane gostiju, na nju je krenuo i golman Sasuola Arijanet Murić, ali je loše cenio i bio kažnjen.

Moreno je stigao prvi i duplirao prednost Koma.

Za Sasuolo je od starta igrao srpski internacionalac Nemanje Matić.

