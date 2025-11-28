SERIJA A! Komo i dalje živi svoj san, nova pobeda!
Komo je se ovim trijumfom još više primakao vodečim ekipama na tabeli, trenutno je šesti i samo ga tri boda dele od lidera Rome, i tek bod od drugoplasiranih Napolija i Milana, istina uz meč više od nabrojanih.
Ali Komo misli ozbiljno i to pokazuje iz meča u meč ove sezone - Fabregasova četa ima potencijal da se pobije za najviše pozicije. Komo, uz Milan, ima samo jedan poraz ove sezone.
Strelci u šestoj pobedi ekipe kraj jezera bili su Grk Anastasious Duvikas u 14. minutu i Španac Alberto Moreno u 53. na asistenciju sveprisutnog Nika Paza, daleko najkreativnijeg igrača ekipe.
Bivši fudbaler Reala je tada maestralno poslao loptu ka Morenu kroz srce odbrane gostiju, na nju je krenuo i golman Sasuola Arijanet Murić, ali je loše cenio i bio kažnjen.
Moreno je stigao prvi i duplirao prednost Koma.
Za Sasuolo je od starta igrao srpski internacionalac Nemanje Matić.
BONUS VIDEO: