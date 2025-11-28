Slušaj vest



- Otkako sam došao, svake nedelje, bar dvojica prvotimaca su povređena. Nastavlja se ta tradicija, negativna. Od poslednje utakmice, Bastajić i Vulić, uz četvrti žuti karton Bukorca. Praktično tri kapitena nam ne idu u Novi Pazar. Važi to i za Tošeskog, koji je bio u odličnoj formi. Od ranije je van stroja Bogdanovski, posle teške povrede i veliki je to udar na naš roster.

Idemo u goste ekipi Novog Pazara, koja je kvalitetna i mogu da kažem, imajući u vidu sve okolnosti, da je blagi favorit, međutim, ne igraju imena. Ekipa koja bude više želela, koja se bude bolje adaptirala, a biće sigurno teški uslovi za igru, jer tamo pada sneg, najavljen je i za sutra, biće u prednosti. Čeka nas borbeni domaćin, koji igra direktan fudbal, međutim, neka prethodna izdanja, bez obzira na ishode, daju nam za pravo da verujemo i da se borimo i da napokon osvojimo ta tri boda.

Nije lako, naravno, ali moramo da verujemo i da damo sve od sebe. Nije floskula, nego jednostavno da verujemo u tu pobedu i da idemo ka njoj. Osim povređenih, ostali igrači su spremni, u formi su. Vratio se Šarić posle dvonedeljne pauze, nije imao mnogo treninga iza sebe, ali je fokusiran da pomogne ekipi sutra, izjavio je na konferenciji za novinare šef stručnog štaba Radoslav Batak.

U ime saigrača novinarima se obratio Lazar Zličić.

-Dobro smo trenirali prethodne nedelje, idemo spremni u Novi Pazar. Atmosfera u svlačionici je pozitivna i mislim da apsolutno imamo čemu da se nadamo tamo. Mislim da ni jedna ekipa nije, ne znam koliko bolja od bilo koga u ovoj Ligi i uveren sam da možemo ravnopravno da im se suprotstavimo sutra.

Oni možda imaju malo veću dozu pritiska, jer igraju kod kuće, gde uvek ima puno ljudi na stadionu i kada ne krene kako treba, ne bude uopšte lako u dresu Novog Pazara, tako da smatram da možemo to da iskoristimo i preokrenemo situaciju u našu korist. Svesni smo svega i želimo do zimske pauze da osvojimo što više bodova, poručio je on.



