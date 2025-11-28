Fudbaleri Hetafea pobedili su na svom terenu Elče 1:0, u utakmici 14. kola španskog prvenstva.
HETAFE SLAVIO NA SVOM TERENU: Arambari presudio Elčeu
Jedini gol postigao je Mauro Arambari u 56. minutu.
Hetafe je prekinuo niz od dva poraza i posle šeste pobede ima 20 bodova na sedmom mestu na tabeli.
Elče je nastavio niz bez pobede i zauzima 12. mesto sa 16 bodova.
U sledećem kolu Hetafe će igrati na gostujućem terenu protiv Viljareala, a Elče će biti domaćin Đironi.
(Beta)
