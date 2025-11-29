Slušaj vest

Marko Arnautović moraće na pauzu zbog povrede i Crvena zvezda neće moći da računa na njega do kraja godine.

Biće ovo težak zadatak za Vladana Milojevića da nađe rešenje za nastalu situaciju, a vi pogledajte neke od fotografija Marka Arnautovića u dresu Crvene zvezde:

Marko Arnautović u dresu Crvene zvezde Foto: Starsport

Ne propustiteFudbalUŽAS! MARKO ARNAUTOVIĆ TEŠKO POVREĐEN: Košmarni dani za Crvenu zvezdu! Evo kolika pauza čeka iskusnog napadača!
ZVEZDA-STEAUA_99.JPG
FudbalBorba da poslednjeg atoma snage: Marko Arnautović na meču protiv FCSB (GALERIJA)
Marko Arnautović
FudbalKAKVO JE STANJE POVREDE MARKA ARNAUTOVIĆA?! Ljubimac Delija sve zabrinuo, iz Zvezde se oglasili i otkrili detalje!
ZVEZDA-STEAUA_99.JPG
FudbalRAZBIO LIL, PA SE SPAKOVAO I OTIŠAO: Marko Arnautović ponovo u Italiji!
Marko Arnautović na utakmici protiv Seltika

 BONUS VIDEO:

Marko Arnautović nervozno čeka kraj utakmice Izvor: Kurir