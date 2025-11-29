Marko Arnautović završio je kalendarsku godinu, a pogledajte neke od njegovih fotki u dresu Crvene zvezde
GALERIJA
Moraće na pauzu: Marko Arnautović je povređen, a ovo su neke od njegovih fotografija iz dresa Zvezde (GALERIJA)
Slušaj vest
Marko Arnautović moraće na pauzu zbog povrede i Crvena zvezda neće moći da računa na njega do kraja godine.
Biće ovo težak zadatak za Vladana Milojevića da nađe rešenje za nastalu situaciju, a vi pogledajte neke od fotografija Marka Arnautovića u dresu Crvene zvezde:
Marko Arnautović u dresu Crvene zvezde Foto: Starsport
Vidi galeriju
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši