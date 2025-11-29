Slušaj vest

Miljanović je dodao da će njegovi igrači dati sve od sebe da upišu pobedu.

- Očekuje nas značajan i intenzivan meč za koji smo se dobro pripremili. Stručni štab je igrače upoznao sa vrlinama i manama protivnika i verujem da nas čeka dobra borba u kojoj ćemo dati sve od sebe da dođemo do pobede - rekao je Miljanović, a preneo klub.

Fudbaleri TSC-a u nedelju od 16.00 dočekuju ekipu surduličkog Radnika u okviru 17. kola Super lige Srbije.

Miljanoviću, koji vodi ekipu do imenovanja novog šefa stručnog štaba, ovo će biti treća utakmica na toj funkciji.

- U ove dve utakmice u kojima sam vodio ekipu imali smo dva teška gostovanja, a bod osvojen na svakom od njih dobiće na značaju ukoliko sada uspemo da slavimo - rekao je Miljanović.

On je naveo da dobro radi sa igračima i da je zadovoljan njihovim pristupom.

- Svesni su situacije u kojoj se nalazimo, a ja bih rekao da im nedostaje konkretnost i hrabrost u završnici. To će doći sa samopouzdanjem, za koje verujem da će porasti baš na ovom meču pred našim navijačima koje pozivam da nas podrže i pomognu da osvojimo sva tri boda - rekao je Miljanović.

TSC trenutno zauzima 13. mesto na tabeli Super lige Srbije sa 17 bodova, dok je Radnik osmi sa 20 osvojenih bodova.

