Ne propušta nijednu važnu utakmicu Super lige Srbije i trudi se da vidi što više potencijalnih kandidata na delu.

Nakon što je u petak ispratio duel Čukarickog i IMT-a, danas se pojavio u Pančevu, gde su mu čelnici Železnicara priredili lepo iznenadjenje i poklonili mu dres Želje sa brojem sedam i njegovim prezimenom.

Foto: Privatna arhiva

Meč između Železnicara i Radničkog 1923, Veljko Paunović prati u društvu svog nekadašnjeg saigrača iz reprezentacije Nikole Lazetića.

Kada je preuzeo reprezentaciju dogovorio se sa čelnicima FSS da završi kvalifikacije za Svetsko prvenstvo, odnosno da vodi ekipu na poslednje dve utakmice koje su usledile, a da nakon toga započne razgovor o dugoročnoj saradnji.

Posle pobede nad Letonijom, Paunović nije želeo da potvrdno odgovori na pitanje da li će ostati na poziciji selektora, međutim, deluje da je izvesno da će se to dogoditi.

