Povratak u Brazil je Nejmaru doneo neobičnu situaciju.
OVO JE VEĆ NJEGOV STIL! Nejmar nije očekivao da će da se bori za opstanak, Brazilac je apsolutni lider (VIDEO)
Proslavljeni fudbaler se sa svojim Santosom bori za opstanak, a pobedom protiv Sport Recifea su izbegli mogućnost da se nađu na mestu koje vodi u niži rang.
Santos je pobedio rezultatom 3:0, Nejmar je bio strelac prvog gola, a kasnije je asistirao za treći pogodak svog tima.
Santos posle 36 utakmica ima 41 bod, dva više od Vitorije koja ima i utakmicu manje, a nalazi se u zoni ispadanja.
