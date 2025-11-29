Slušaj vest

Proslavljeni fudbaler se sa svojim Santosom bori za opstanak, a pobedom protiv Sport Recifea su izbegli mogućnost da se nađu na mestu koje vodi u niži rang.

Santos je pobedio rezultatom 3:0, Nejmar je bio strelac prvog gola, a kasnije je asistirao za treći pogodak svog tima.

Santos posle 36 utakmica ima 41 bod, dva više od Vitorije koja ima i utakmicu manje, a nalazi se u zoni ispadanja.

Ne propustiteFudbalNA TERENU NE MOŽE DA SE SASTAVI, ALI ZATO BIZNIS CVETA! Nejmar kupio brend "Pele" - za 18 miliona dolara!
Nejmar
FudbalTri i po meseca su bila potrebna Nejmaru za gol, pogledajte kako ga je postigao (Video)
Nejmar
FudbalNEJMAR STIŽE U EVROPU: Slavni Brazilac pojačava čuveni klub koji igra Ligu šampiona
Nejmar
Fudbal"NEJMAR JE ZAVISAN OD VISKIJA" Brazilski novinar izneo šokantne tvrdnje: Pije, puši nargilu i na spavanje ide tek u 5 ujutru!
Nejmar

Bonus video:

Nole i Nejmar igraju fudbal na ulicama Monte Karla Izvor: Instagram