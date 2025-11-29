Slušaj vest

Ovaj holandski velikan je tako samo produbio krizu, jer sada ima pet poraza na poslednjih šest utakmica u svim takmičenjima, a u domaćem šampionatu je zaostao za liderom PSV-om i sada je na -6 posle 13 odigranih kola.

Trener Robin van Persi se nalazi pod velikim pritiskom javnosti, a on se još više pojačao posle meča sa Seltikom pre dva dana.

Naime, on pri rezultatu 1:2 u 80. minutu na teren poslao svog sina Šakila, koji ima 19 godina. Mladi napadač nije pomogao ekipi da uzme makar bod, a Seltik je do kraja dao još jedan gol.

Nakon utakmice, Van Persi se suočio sa pitanjima o lošoj formi tima, ali i o odluci da u ključnim trenucima priliku za debi pruži svom sinu. Bivši napadač Arsenala i Mančester junajteda bio je jasan:

- Tu odluku sam doneo kao trener, a ne kao otac. Trebao nam je gol. Šakil je igrač koji može postići gol iz svih situacija. To je bio razlog zašto sam ga uveo. Sa očeve tačke gledišta, kada vaš sin debituje, to je uvek poseban trenutak. Ali nisam bio toliko zauzet uživanjem u tom trenutku, radio sam svoj posao, kao i Šakil - rekao je Van Persi.