Stojaković je preuzeo crno-bele nakon smene Srđana Blagojevića, a mandat u Humskoj nije započeo onako kako su se nadali navijači, pošto je Partizan poražen od Železničara kao domaćin.

Pred njim je sada ozbiljan zadatak i borba sa Crvenom zvezdom u Super ligi Srbije.

Otkrio je o čemu je razmišljao kada je stigao poziv Partizana.

- Odmah sam pomislio na pun stadion, navijače, pesmu. Pomislio sam i na veliki klub i trofeje. Kada je to prošlo kroz moju glavu pomislio sam da moram da ostanem svoj, da ostanem u skladu sa svojim vrednosti i pokušam da budem dovoljno hrabar da bih u svemu tome uspeo - rekao je Nenad Stojaković za "MaxBet Sport".

Njegov sin je emotivno reagovao.

- Prvo sam rekao sinu i to je bio momenat za pamćenje. On je momak u razvoju, ne zanima ga mnogo toga, ali ga je ovo pogodilo. Cela moja porodica je ponosna i to je ono što mi prolazi kroz glavu. Sav taj trud koji je uložen i vera da može da se dostigne određeni nivo kroz rada i zalaganje svakodnevno.

Otkrio je i šta je bila prva stvar koju je uradio po ulasku u svlačionicu.

- Kao što znate mi imamo sportski centar i svi se presvlače tamo. Tako da bi možda trebalo da se vrati draž svlačionice. Imamo sale za sastanke, ono što sam im rekao jeste koja moja uloga i odgovornost. Isto tako to će imati i oni. Moramo zajedno da prolazimo kroz sve i da razgovaramo. Oni moraju da uđu u materiju i smatram da je igračima potrebno trenersko znanje da bi dostigli određeni nivo u današnjem fudbalu.

Pritisak rada u Partizanu za njega predstavlja motivaciju.

- Motivacija, zato što verujem u ono što radim. Verujem u ovu decu. Mi smo imali zajednički put, sada su nam se putevi ponovo ukrstili i verujem da bih mogao da ih učinim boljim.

Osvrnuo se na poraz od Železničara

- Nekada stvari ne krenu kako mi zamišljamo. Poraz je negativna stvar, pogotovo za klub kao što je Partizan. Moraš da pokušaš da naučiš iz te lekcije, ali mi smo naučili iz tog poraza i idemo dalje.

Kao trener u mlađim kategorijama je radio sa pojedinim prvotimcima.

- Oni su kod mene dobili timsko uputstvo i mi smo zajedničkim snagama došli do nekih uspeha. Ovo je sada drugo vreme, dve godine kasnije, oni su fizički ojačali, stabilniji i bolji. Verujem kada sve to uzmemo u obzir mi možemo još da napredujemo. Za mene lično je sve važno. Ako hoćemo da postignemo uspeh moramo da imamo kontinuitet. Oni imaju dobru energiju, jedan i jedan više nisu dva, nego tri. Ta energija ih je dovela dovde gde su sada. Dugo su zajedno i umeju da naprave dobru atmosferu.

Do pre dve nedelje je Stojaković bio trener Teleoptika.

- Teleoptik je mnogo važan za Partizan. Trenutno smo fokusirani na sledeći trening i utakmicu. Kada sve ovo prođe mi ćemo sa ljudima iz klube da se dogovorimo ko bi od njih mogao da bude deo Partizana.

Ima svoje želje za izgled Partizana na terenu.

- Za mene lično fudbalska filozofija je da tu loptu pomeramo, da se protivnik tako više pomera i troši, a mi tako dođemo do prostora i vremena u progresiji. Da pokušamo na taj način da dođemo do stvaranja šansi i na kraju golova. Ti golovi vode do cilja i pobede. Partizan mora da gaji napački stil fudbala.

Nije želeo strateg da izdvaja pojedince.

- To su stvarno sjajni momci, dugo vremena proveo sam s njima. Ono što je veoma važno je koliko prostora ima da oni budu još bolji. Ne bih nikoga da izdvajam i ponavljam da je moja poruka da uvek ima prostora za napredak.

Imao je i poruku za navijače.

- Navijači mogu da očekuju da će biti srećni na kraju puta. Mi ćemo pokušati sve da igrači na svakoj utakmici pruže maksimum i pokušaju da obraduju navijače.

Partizan trenutno ima utakmicu više i dva boda više od Crvene zvezde.

- Prvi smo trenutno na tabeli. Mi smo Partizan i naravno da verujemo da ćemo se do kraja boriti za titulu.

Odgovorio je i na pitanje po čemu bi voleo da ga navijači pamte.

- Kao trener ovako velikog kluba naravno da želim da me navijači pamte po trofejima. Osim toga, važno mi je da me pamte i kao nekog ko je na pravi način spojio Teleoptik, omladinsku školu i stil kojim Partizan pobeđuje. Da to bude na ponos svih ljudi iz Zemunela.

Upitan je i o situaciji u KK Partizan i Željku Obradoviću.

- Ta energija koju on ima je neverovatna. Spektakularno je kako ljudi reaguju na njegovu pojavu u Areni. Neverovatna je i njegova zaostavština u vidu trofeja. Ovo boli, ljudi su mnogo vezani za njega i ne mogu da ga razdvoje od Partizana - zaključio je Nenad Stojaković.

