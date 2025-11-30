Slušaj vest

Selektor srpske fudbalske repezentacije Veljko Paunović stigao je u otadžbinu na završne pregovore sa Fudbalskim savezom.

Aktuelni selektor će tokom vikenda pregovarati sa generalnim sekretarom FSS Brankom Radujkom, a onda bi u toku nedelje trebalo da potpiše ugovor na dve, ili četiri godine.

Vreme je za Srbiju - Veljko Paunović Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Završio sa Španijom i spreman za Srbiju

Posle završetka kvalifikacija za Svetsko prvenstvo koje nisu bile uspešne za Srbiju, Veljko Paunović zatražio je pauzu od FSS, kako bi se vratio u Španiju, rešio neke privatne poslove sa svojim bivšim klubom Ovijedom, razgovarao sa porodicom i savetodavcima, a onda se krajem novembra i početkom decembra vratio u Srbiju na finalizaciju dogovora sa Savezom.



Posle odlaska Dragana Stojkovića, nakon poraza od Albanije, Veljko Paunović pristao je na nimalo lak posao. Vodio je Srbiju u porazu od Engleske (0:2), a onda i u pobedi nad Letonijom (2:1). Bio je čovek kojeg je na mestu selektora želela javnost, tačnije narod, jer se još dobro pamti uspeh sa omladinskom selekcijom Srbije koja je 2015. godine postala prvak sveta na mundijalitu na Novom Zelandu.

Veljko Paunović stigao je u Srbiju u petak, a iste večeri gledao je utakmicu Superlige između Čukaričkog i IMT (1:1) na Banovom brdu, u društvu generalnog sekretara Branka Radujka. U subotu, bio je u Pančevu i sa Nikolom Lazetićem posmatrao duel Železničara i kragujevačkog Radničkog 1923 (1:0).

Jasan plan za 2026. i 2027.

Tokom vikenda Paunović će predstaviti ljudima iz FSS svoj plan i program, te način kako bi trebalo da izgleda reprezentacija Srbije u narednoj godini, jer tek u septembru Orlovi imaju takmičenje i to A diviziju Lige nacija. U 2027. počinju kvalifikacije za Evropsko prvenstvo koje je cilj za Paunovića i na koje želi da odvede Srbiju.

Veljko Paunović bi prvu polovinu 2026. godine iskoristio da odigra što više prijateljskih utakmica, a imaće priliku za najmanje četiri, u martu i junu. Na tim mečevima testirao bi određeni broj mladih fudbalera i gledao da napravi kostur reprezentacije, koja bi iznela Ligu nacija, a onda i kvalifikacije za EURO 2028 koje će biti održano u Engleskoj, Škotskoj, Velsu i Irskoj.

Nije tajna da u FSS žele da Veljko Paunović sam odluči, hoće li potpisati ugovor na dve, ili četiri godine. Imaće potpunu autonomiju u stručnom radu. Već je sam izabrao saradnike, a prema saznanjima Kurira uveliko je razgovarao sa fudbalerima koji su sada u reprezentaciji, ali i onima koji bi mogli po prvi put da obuku dres Srbije i tako donesu novu i svežu krv, preko potrebnu nacionalnom timu.

Ima plan za naredni period - Veljko Paunović Foto: Fss

Optimistička poruka



Pre nedelju dana Veljko Paunović oglasio se na društvenim mrežama i napisao:

- Oduvek mi je bila čast i obaveza da se odazovem pozivu naše reprezentacije. Zahvaljujem se FSS na ukazanom poverenju, igračima na odnosu i publici koja me je predivno prihvatila... Fudbal me je ponovo odveo tamo gde sam mu potreban i odakle je sve počelo. Zajedno, vratićemo srpski fudbal tamo gde mu je mesto. Vidimo se uskoro!