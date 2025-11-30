Slušaj vest

Crveno-beli će od 18.30 časova biti gost OFK Beogradu u Zaječaru.

Tekstualni prenos utakmice i njen tok iz minuta u minut moći ćete da pratite na Kurir sportu, a televizijski prenos obezbeđen je na kanalu "Arena sport Premium 2".

FK Crvena zvezda - FCSB Foto: Starsport

Crvena zvezda je u 17. kolo ušla sa druge pozicije sa 35 bodova iz 15 odigranih utakmica. OFK Beograd je uz jednu utakmicu više skupio 21 bod.

ZVEZDA-STEAUA_106.JPG
ZVEZDA-STEAUA_99.JPG
Mirko Ivanić na meču Crvena zvezda - FCSB
FK Partizan

