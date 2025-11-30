Fudbaleri Crvene zvezde danas igraju gradski derbi u okviru 17. kola Super lige Srbije.
SUPER LIGA SRBIJE
CRVENA ZVEZDA IGRA GRADSKI DERBI U ZAJEČARU! Evo kada i gde možete da gledate beogradski klasik
Crveno-beli će od 18.30 časova biti gost OFK Beogradu u Zaječaru.
Tekstualni prenos utakmice i njen tok iz minuta u minut moći ćete da pratite na Kurir sportu, a televizijski prenos obezbeđen je na kanalu "Arena sport Premium 2".
FK Crvena zvezda - FCSB Foto: Starsport
Crvena zvezda je u 17. kolo ušla sa druge pozicije sa 35 bodova iz 15 odigranih utakmica. OFK Beograd je uz jednu utakmicu više skupio 21 bod.
