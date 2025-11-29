Slušaj vest

Mladost je povela golom Filipa Žunića sa penala u 17. minutu, na 2:0 je povisio Uroš Ljubomirac u 48. minutu, a konačan rezultat postavio je Radivoj Bosić u 58. minutu.

Ekipa Mladosti je upisala sedmu pobedu od početka šampionata i sedma je na tabeli sa 23 boda, dok je Radnički na 14. poziciji sa 16 bodova.

U narednom kolu, Mladost ide u goste Radniku, a Radnički u Nišu dočekuje Čukarički.

(Beta)

