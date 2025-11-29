Slušaj vest

U prvom poluvremenu nije bilo pogodaka, da bi potom Majorka golovima Vedata Murićija sa penala u 62. i golom u 66. minutu povela sa 2:0.

Raul Garsija je u 82. minutu smanjio na 2:1, a konačan rezultat postavio je Flavijan Bojomo u 92. minutu.

Posle 14 odigranih utakmica, Majorka je 15. na tabeli sa 13 bodova, dok je Osasuna na 17. poziciji sa bodom manje.

(Beta)

Ne propustiteFudbalHETAFE SLAVIO NA SVOM TERENU: Arambari presudio Elčeu
profimedia-1054237062.jpg
FudbalREVOLUCIJA U MADRIDU: Predsednik Reala Peres potvrdio da klub traži manjinskog akcionara
h-52404048.jpg
FudbalREMI BETISA I ĐIRONE: Loša uvertira zeleno-belih pred El Gran derbi
Atletiko Madrid, Betis, Primera
FudbalUZBUDLJIV MEČ NA STADIONU KAROL TARTIJERE: Remi Ovijeda i Rajo Valjekana, promašeni penal i crveni kartoni
profimedia-1042427412.jpg

Fudbaleri Srbije na Vembliju Izvor: Kurir