Fudbaleri Majorke i Osasune odigrali su danas nerešeno 2:2, u utakmici 14. kola španske Primere.
MURIĆI UZALUD TRESAO MREŽU: Osasuna za 10 minuta otkinula bod Majorki
U prvom poluvremenu nije bilo pogodaka, da bi potom Majorka golovima Vedata Murićija sa penala u 62. i golom u 66. minutu povela sa 2:0.
Raul Garsija je u 82. minutu smanjio na 2:1, a konačan rezultat postavio je Flavijan Bojomo u 92. minutu.
Posle 14 odigranih utakmica, Majorka je 15. na tabeli sa 13 bodova, dok je Osasuna na 17. poziciji sa bodom manje.
(Beta)
