Udineze je zabeležio petu pobedu u šampionatu i trenutno je deveti na tabeli sa 18 bodova, dok je Parma sada na 16. poziciji sa 11 bodova.

Strelci za pobednički tim bili su Nikolo Zaniolo u 11. minutu i Kejnan Dejvis sa penala u 65. minutu.

Fudbaleri Đenove su na svom terenu bili bolji od Verone sa 2:1. Đenova je 15. tim italijanskog šampionata sa 11 bodova dok je Verona poslednja sa pet bodova manje.

(Beta)