Fudbaleri Udinezea pobedili su u gostima Parmu sa 2:0, u utakmici 13. kola italijanske Serije A.
Fudbal
SERIJA A: Udineze u gostima pobedio Parmu, Đenova na svom terenu sigurna protiv Verone
Udineze je zabeležio petu pobedu u šampionatu i trenutno je deveti na tabeli sa 18 bodova, dok je Parma sada na 16. poziciji sa 11 bodova.
Strelci za pobednički tim bili su Nikolo Zaniolo u 11. minutu i Kejnan Dejvis sa penala u 65. minutu.
Fudbaleri Đenove su na svom terenu bili bolji od Verone sa 2:1. Đenova je 15. tim italijanskog šampionata sa 11 bodova dok je Verona poslednja sa pet bodova manje.
(Beta)
