Fudbaleri Crvene zvezde u nedelju od 18.30 gostuju OFK Beogradu u okviru 17. kola Superlige Srbije, a pred utakmicu šef stručnog štaba crveno-belih Vladan Milojević je govorio o stanju tima, očekivanjima i rivalu.

Milojević je najpre istakao da Zvezdina poslednja pobeda ima značaj u psihološkom smislu, ali da ne sme da zavara:

Vladan Milojević na meču protiv Seltika

- Svaka pobeda nam znači za samopouzdanje, a pogotovu pošto je evropska utakmica, ali ništa više od toga.

Govoreći o kadrovskoj situaciji, Milojević je potvrdio da tim ima problema sa povredama.

- Verovatno nećemo imati sve igrače, imamo nekih kadrovskih problema, a ono što je sigurno jeste da nećemo imati Arnautovića do kraja prvog dela sezone. Ostali igrači imaju nekih manjih problema, ali videćemo kakva je situacija posle treninga.

Zbog gustog ritma utakmica i velikog fizičkog opterećenja, najavio je i određene promene u sastavu.

- Moraćemo da odmaramo igrače. Imali smo veliku potrošnju, vezali smo dosta utakmica na različitim podlogama, pogotovo i prethodna utakmica koja je bila jako zahtevna. Imali smo jako dobar performans što se tiče fitnesa i trčanja. Sigurno ćemo probati da neke igrače koji su u crvenoj zoni odmorimo.

Milojević je posebno pohvalio tim OFK Beograda.

- OFK Beograd je jedan jako dobar tim, što je pokazao i prošle godine, sa sigurno jednim od najiskusnijih trenera u Superligi Srbije pored gospodina Ćurčića. Dosta igrača je tu koji su igrali i kod nas, tako da deluju više kao kolektiv, ne bih izdvajao pojedince. Ekipa OFK Beograda igra jako dobar i dinamičan fudbal, tehnički su izuzetno dobri. Mi ćemo probati da nametnemo naš stil igre. Rekao sam već da imaju jako dobrog trenerа, Simo Krunić je trener koji lako zna da se prilagodi protivniku, tako da vrlo dobro igraju, da li iz kontranapada, da li koristeći prekide. Mogu da nam prete na razne načine.

Kada je reč o samom toku predstojeće utakmice, Milojević očekuje zanimljiv duel.

- Zavisi od dosta stvari, od vremena do toga kakav će teren biti, ali utakmice sa OFK Beogradom su uvek dobre kad god smo se susreli. Očekujem da će biti otvorena utakmica, ali biće i taktičkog nadmudrivanja.

Za kraj, trener je pozvao navijače da u što većem broju dođu u Zaječar.

- Očekujem navijače, voleo bih da bez obzira što je hladno vreme dođu. Apel je da što veći broj navijača dođe da nas podrži, jer je igračima to potrebno, a i zaslužili su - rekao je Milojević.

