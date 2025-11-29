Slušaj vest

Prednost Alavesu doneo je Pablo Ibanjes golom u prvom minutu, a izjednačenje Barseloni Lamin Jamal pogotkom u osmom minutu.

Vođstvo Barseloni je golom u 26. minutu doneo Dani Olmo, koji je postavio i konačan rezultat pogotkom u trećem minutu nadoknade drugog poluvremena.

Barselona se ovom pobedom vratila na prvo mesto na tabeli sa 34 boda, dva više i utakmicom više od drugoplasiranog Real Madrida, dok Alaves nakon svog trećeg uzastopnog poraza zauzima 14. mesto sa 15 bodova.

Barselona će u svojoj narednoj utakmici u Primeri dočekati Atletiko Madrid, dok će Alaves u Vitoriji biti domaćin protiv Real Sosijedada.

(Beta)

Ne propustiteFudbalMURIĆI UZALUD TRESAO MREŽU: Osasuna za 10 minuta otkinula bod Majorki
Vedat Murići
FudbalHETAFE SLAVIO NA SVOM TERENU: Arambari presudio Elčeu
profimedia-1054237062.jpg
FudbalREVOLUCIJA U MADRIDU: Predsednik Reala Peres potvrdio da klub traži manjinskog akcionara
h-52404048.jpg
FudbalREMI BETISA I ĐIRONE: Loša uvertira zeleno-belih pred El Gran derbi
Atletiko Madrid, Betis, Primera

Grobari, Željko Obradović, podrška navijača Izvor: Kurir